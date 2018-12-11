Госдуме рекомендовали запретить «сухой алкоголь» в России

Москва, 11 декабря. Госдуме РФ рекомендовали принять во втором чтении законопроект о запрете «сухого алкоголя». Документ предусматривает введение запрета на его производство и оборот в России.

Решение вынес во вторник думский комитет по экономической политике. Поправки также дополняют закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Под ней, согласно документу, следует понимать пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенную для получения продукции в жидком виде и содержащую в своем составе этиловый спирт более 0,5% объема готовой продукции.

Исключения составит продукция из перечня, установленная кабмином РФ. В правительстве ранее заявляли, что «сухой алкоголь» опасен из-за того, что дозировка и способ его употребления могут меняться самим потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Тем самым он может может нанести вред своему здоровью.

Ранее портал «Ридус» со ссылкой на исследование движения «Трезвая Россия» сообщал о самых пьющих странах Европы. Лидерами оказались Эстония, Словения и Люксембург.