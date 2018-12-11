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Пьяный водитель «Нивы» в Саратове влетел в остановку после ДТП, есть раненые

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Пьяный водитель «Нивы» в Саратове влетел в остановку после ДТП, есть раненые

Саратов, 11 декабря. На пересечении улиц Мясницкой и 1-й Садовой в Саратове «Нива» врезалась в Opel, видео инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. 

Отечественный автомобиль врезался в иномарку, от удара «Нива» вылетела на остановку и сбила пешехода. Пострадала 16-летняя школьница.

Карета скорой помощи срочно госпитализировала ученицу. Известно, что в крови водителя «Нива» обнаружено превышение предельно допустимого уровня алкоголя в несколько раз. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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