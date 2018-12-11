Депутат ЮАР обсудила с Матвиенко за ужином роль парламентов

Москва, 11 декабря. Председатель Национального совета провинций парламента ЮАР Танди Модисе обсудила со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко роль парламентариев в мире. Об этом во вторник журналистам рассказала южноафриканский депутат.

Она сообщила, что во время ужина с Матвиенко​​​ председатели обсудили разные вопросы, в том числе глобальные изменения климата и миграционные проблемы.

«Мы беспокоимся, что парламентарии, вероятно, не используют возможность, которая у них имеется для переговоров друг с другом», — отметила Модисе.

Она также указала, что огромного внимания требуют вопросы изменения климата, а к теме миграции необходимо подходить более деликатно.