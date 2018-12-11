Саудовского журналиста Хашукджи посмертно признали «Человеком года»

Нью-Йорк, 11 декабря. Редакция американского журнала Time удостоила титула «Человека года» группу журналистов, которых назвала «Защитниками». В число обладателей звания вошел убитый саудовский журналист, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи.

«Впервые мы выбрали человеком года того, кого уже не в живых», — сказал главный редактор Time.

Напомним, журнал Time традиционно называет в последнем декабрьском номере «Человека года». Номинация появилась в 1927 году: тогда этого звания был удостоен летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.

Ранее редакция издания опубликовала шорт-лист претендентов на звание «Человека года» в 2018-м. В список также вошли: президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер.

Напомним, Джамаль Хашукджи пропал в октябре 2018 года. Последний раз его видели входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже Эр-Рияд сообщил, что Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками дипмиссии. По подозрению в совершении преступления были арестованы 11 человек. Для некоторых из них прокуратура Саудовской Аравии намерена требовать смертную казнь.