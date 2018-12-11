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Ветеран спецслужб предположил, что найденный в Германии документ Путина был пропуском в Штази

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Ветеран спецслужб предположил, что найденный в Германии документ Путина был пропуском в Штази

Москва, 11 декабря. Найденный в архивах бывшего министерства государственной безопасности ГДР документ на имя Владимира Путина, скорее всего, является пропуском для прохода в здание, а не удостоверением сотрудника Штази. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее газета Bild сообщила, что в архивах министерства государственной безопасности бывшего ГДР в Дрездене были найдены документы якобы на имя Путина.

«Газета может как угодно называть этот документ. Это, скорее всего, был просто пропуск для прохода в здание министерства», — приводит РИА Новости слова Михайлова.

Ветеран спецслужб не исключил, что в министерстве было какое-то помещение, где советские представители могли составлять и хранить документы. По его словам, люди, которые работали в представительстве КГБ Советского Союза, должны были иметь право проходить в здание министерства госбезопасности ГДР. А чтобы туда люди могли попасть, им нужны были пропуски, которые, отметил Михайлов, похожи на удостоверение.

Автор: Данила Копп
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