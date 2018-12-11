«Американцы гордятся своей агрессией»: в РФ рассказали о кибератаках хакеров НАТО и США

Производство вредоносного программного обеспечения активно поддерживают и поощряют спецслужбы США, в частности, Агентство национальной безопасности, а также структуры других стран НАТО, заявил на брифинге заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Во многих странах, включая США, Великобританию и Францию, в этот многомиллиардный бизнес вовлечено более 40 крупных фирм — разработчиков ВПО. Например, печально известная французская компания Vupan, занимавшаяся продажей уязвимостей. Ее клиентами являлись Агентство национальной безопасности (США) и спецслужбы других стран НАТО», — сказал Мурашов.

По его словам, в текущем году на российскую критическую инфраструктуру было совершено более 4 миллиардов кибератак, об этом свидетельствуют данные Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак. Наибольшую опасность представляли 12 тысяч из них. Показательно, что львиная доля атак, а именно 25 миллионов, пришлась на информационную структуру чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу было совершено более 25 миллионов вредоносных воздействий», — подчеркнул Мурашов.

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил: США и НАТО не скрывают, что совершают кибератаки на другие государства. Более того, в отдельном случае даже гордятся своей агрессией против суверенных стран.

«Первым случаем официального признания кибертерроризма стала атака на Бушер (Бушерская АЭС — атомная электростанция, построенная в Иране вблизи города Бушер. — Прим. ФАН). Американцы этим гордились, их даже не волновало, что это атомная станция, и то, к каким последствиям эта атака могла привести. Они этим гордились, превозносили. Для американцев это не является закрытой темой, это абсолютно забюджетированная программа в рамках Минобороны и других ведомств. Они над этим работают. Как гласит старая русская поговорка: «Держи вора!» громче всех кричит сам вор. Они же постоянно обвиняют Россию во «вмешательстве», — рассуждает политический аналитик.

По его словам, российская инфраструктура в состоянии нормально функционировать во время кибератак, это связано с тем, что уровень цифровизации экономики относительно невысок. Ту же Финляндию можно полностью парализовать с помощью информационной агрессии.

«Все зависит от степени диджитализации экономики и систем управления. К счастью или к сожалению, в этом смысле мы еще достаточно традиционная страна. Например, в Финляндии проводился стресс-тест, и выяснилось, что если отключить Интернет, то через четыре дня прекратят работать все магазины. Прекратится доставка товаров, продовольствия. Это коллапс. Завоевать Финляндию можно за три дня. Отрубить им Интернет — и все. Никто не будет знать, что делать, откуда брать продукты», — предостерегает политолог.

Кроме того, российские специалисты могут разработать эффективную систему защиты от кибератак.