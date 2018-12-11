«Она меня поразила»: Цивилев посетил отшельницу Лыкову и подарил ей щенка

Кемерово, 11 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову. Женщина по спутниковому телефону связалась с красноярским документалистом Андреем Гришаковым и рассказала, что у нее заканчиваются корма для коз.

На помощь отшельнице откликнулись кузбассовцы. Цивилев и глава Таштагольского района Владимир Макута вылетели к женщине вертолетом, чтобы доставить все необходимое.

После визита к Агафье Лыковой губернатор Кемеровской области рассказал, что, как выяснилось, женщина немного повредила руку. Однако сейчас все в порядке: отшельницу осмотрел врач. Цивилев также отметил, что это была его первая встреча с Лыковой.

«У меня это была первая встреча, я ее первый раз увидел. Конечно, она меня поразила. Святой человек», — сказал Сергей Цивилев в интервью KP.Ru.

Как сообщает телеканал «360», на таежную заимку отшельнице привезли 300 килограммов сена, комбикорм для коз и домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты. Кроме того, для Агафьи Лыковой приготовили небольшой сюрприз: Сергей Цивилев подарил ей щенка.