Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Она меня поразила»: Цивилев посетил отшельницу Лыкову и подарил ей щенка

71
0 Оставить комментарий

«Она меня поразила»: Цивилев посетил отшельницу Лыкову и подарил ей щенка

Кемерово, 11 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил сибирскую отшельницу Агафью Лыкову. Женщина по спутниковому телефону связалась с красноярским документалистом Андреем Гришаковым и рассказала, что у нее заканчиваются корма для коз.

На помощь отшельнице откликнулись кузбассовцы. Цивилев и глава Таштагольского района Владимир Макута вылетели к женщине вертолетом, чтобы доставить все необходимое.

«Она меня поразила»: Цивилев посетил отшельницу Лыкову и подарил ей щенка

После визита к Агафье Лыковой губернатор Кемеровской области рассказал, что, как выяснилось, женщина немного повредила руку. Однако сейчас все в порядке: отшельницу осмотрел врач. Цивилев также отметил, что это была его первая встреча с Лыковой.

«У меня это была первая встреча, я ее первый раз увидел. Конечно, она меня поразила. Святой человек», — сказал Сергей Цивилев в интервью KP.Ru.

Как сообщает телеканал «360», на таежную заимку отшельнице привезли 300 килограммов сена, комбикорм для коз и домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты. Кроме того, для Агафьи Лыковой приготовили небольшой сюрприз: Сергей Цивилев подарил ей щенка.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.