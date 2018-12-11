Естественная реакция заклятых друзей: эксперт объяснил заявление Помпео о Ту-160

Москва, 11 декабря. Перелет Ту-160 ВКС РФ в Венесуэлу является не прихотью, а проверкой российских разработок и имеет колоссальное значение, отметил военный эксперт Александр Жилин, прокомментировавший заявление госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку Россией ракетоносцев «пустой тратой государственных денег».

Военный эксперт обратил внимание на то, что перелет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей вовсе не является прихотью российской стороны, а выступает проверкой разработок. Как отметил Жилин, полет имеет колоссальное значение с точки зрения повышения боеготовности и мастерства самолетов фактически нового поколения.

В полете ракетоносцы использовали собственную современную систему навигации, систему ориентировки, а также работу со спутниковой группировкой и многое другое. Испытания, в ходе которых российские ракетоносцы преодолели свыше 10 тысяч километров, прошли успешно, что и обеспокоило Соединенные Штаты, объяснил эксперт заявление Помпео о Ту-160.

«Боевые комплексы прилетели куда надо, доставили все, что надо. И в любой момент могли выполнить боевую задачу, любую, по уничтожению авианосцев каких-то негодяев, еще чего-то. Поэтому реакция естественная наших друзей заклятых», — цитирует его «Царьград».

Комментируя высказывание главы дипломатического ведомства США Помпео, Жилин подчеркнул, что ему вовсе не стоит заботиться о народах России и Венесуэлы. Вместо этого военный эксперт посоветовал американскому политику направить заботу на сирийский народ, а также народы Ливии и Ирака.

«Вот пусть они озаботятся результатами своей деятельности. А мы боевую готовность будем поддерживать, я надеюсь, и больше не будем метать бисер перед свиньями. Наши задачи поставлены — выполнены. До свидания. Больше нас не интересует ничего», — заключил Жилин.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических РФ накануне совершили перелет в Венесуэлу. Как сообщали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в пути их сопровождали дальнемагистральный самолет Ил-62, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. Кроме того, часть пути они следовали совместно с истребителями F-16 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в оборонном ведомстве.

Госсекретарь США Помпео впоследствии высказал свою позицию насчет перелета стратегических ракетоносцев ВКС РФ, назвав отправку Ту-160 в Венесуэлу «пустой тратой государственных средств». Заявления главы американского Госдепа Федеральному агентству новостей прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Политолог разъяснил в интервью, отчего Помпео так разнервничался из-за российских Ту-160, и дал несколько полезных советов администрации США.