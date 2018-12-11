«Мы — марафонцы, мы не спринтеры»: Титов рассказал о подготовке к выборам 2024 года

Москва, 11 декабря. До следующих выборов президента в 2024 году у «Партии Роста» есть еще одна важная задача — стать парламентской, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, планирует ли он снова принять участие в выборах главы государства в 2024 году, Титов не исключил такой возможности, однако отметил, что все задачи необходимо решать последовательно.

«Естественно, мы готовимся: мы — марафонцы, мы не спринтеры. У нас длинная дистанция, мы строим партию, к нам приходят все новые люди. <…> Мы идем вперед. Наша задача прежде 2024 года — в 2021 году стать парламентской партией», — отметил омбудсмен.

Он выразил уверенность, что ряды «Партии Роста» пополнят музыкант и шоумен Николай Фоменко и журналист Александр Любимов. Как рассказал Титов, сегодня партия активно развивается: на прошедших губернаторских выборах от нее были выдвинуты девять кандидатов, а в Ростовской области «Партия Роста» получила одно место в законодательном собрании.

Омбудсмен также высоко оценил свои результаты на состоявшихся в марте 2018 года президентских выборах. Как заверил Титов, на них он «почти победил».