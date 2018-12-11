«А против кого готовят эту армию?»: эксперт прокомментировал тревогу Сербии по поводу создания ВС Косово

Руководство Сербии призывает международное сообщество и военный контингент KFOR под эгидой Североатлантического альянса остановить создание косовско-албанскими властями армии, она угрожает миру в Балканском регионе. С таким заявлением выступил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее председатель парламента Косово Кадри Весели сообщил, что армия страны будет официально создана 14 декабря. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в свою очередь отметил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии — важный шаг на пути к НАТО. Предполагается, что вооруженные силы Косово будут составлять пять тысяч действующих военнослужащих и три тысячи резервистов.

«Заявленная трансформация Сил безопасности Косово (СБК) в так называемую «армию Косово» представляет собой невиданную прежде угрозу миру и стабильности в регионе и прямое нарушение резолюции Совбеза ООН 1244, как и военно-технического соглашения, которым завершен конфликт в 1999 году в Косово и Метохии», — заявил Джурич РИА Новости.

Политический шаг

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии ФАН отметил, что вооруженные силы косовских албанцев давно существуют в виде так называемых Сил безопасности Косово, которые полностью состоят из боевиков «Армии освобождения Косово» и их молодых идейных последователей. По сути, это аналог украинских добровольческих батальонов, находящихся формально в составе правоохранительных органов, а по факту — передовых отрядов действующей армии.

«Придание им статуса регулярных вооруженных сил — шаг, прежде всего, политический. Армия является одним из атрибутов формального суверенитета. И для милитаристского албанского общества — символом гордости. Приштина тем самым делает еще одну громкую декларацию Белграду против его законного права на суверенитет над Косово и Метохией. Но в этом можно найти и хороший знак — провокация косовских албанцев очень кстати для сербского общества в его нынешнем морально-политическом состоянии. Ведь значительная часть сербов, особенно молодежь, спустя 20 лет стала забывать бомбежки НАТО и скептически относиться к «косовскому якорю» на пути в Евросоюз», — пояснил Иван Скориков.

По словам эксперта, именно патриотические силы сербского общества и влиятельная Сербская православная церковь, всегда стоящие на позиции единства и неделимости сербских земель, не дают лояльному ЕС официальному Белграду сдать Косово. Для сознательных сербов Косово — это символ национальной борьбы против западной диктатуры, а следовательно, каждая выходка албанских сепаратистов вновь активизирует в сербском обществе патриотические силы и пробуждает историческую память.