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Сирия: Москва и Анкара обсудили создание конституционного комитета

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Сирия: Москва и Анкара обсудили создание конституционного комитета

Москва, 11 декабря. Спецпредставитель российского лидера по урегулированию ситуации в САР Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин провели переговоры с турецкими представителями во главе с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре во вторник, 11 декабря. На встрече стороны обсудили вопросы по Сирии.

Дипломаты обсудили создание в Сирии конституционного комитета, говорится в сообщении дипломатического ведомства страны.

«Были подробно рассмотрены вопросы скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета в качестве важного этапа процесса политического урегулирования в Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Автор: Данила Копп
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