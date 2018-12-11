Сирия: Москва и Анкара обсудили создание конституционного комитета

Москва, 11 декабря. Спецпредставитель российского лидера по урегулированию ситуации в САР Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин провели переговоры с турецкими представителями во главе с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре во вторник, 11 декабря. На встрече стороны обсудили вопросы по Сирии.

Дипломаты обсудили создание в Сирии конституционного комитета, говорится в сообщении дипломатического ведомства страны.