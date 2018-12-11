Сирия: Москва и Анкара обсудили создание конституционного комитета
0 Оставить комментарий
Москва, 11 декабря. Спецпредставитель российского лидера по урегулированию ситуации в САР Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин провели переговоры с турецкими представителями во главе с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре во вторник, 11 декабря. На встрече стороны обсудили вопросы по Сирии.
Дипломаты обсудили создание в Сирии конституционного комитета, говорится в сообщении дипломатического ведомства страны.
«Были подробно рассмотрены вопросы скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета в качестве важного этапа процесса политического урегулирования в Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ.