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Захарова объяснила свое появление в программе «Дачный ответ»

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Захарова объяснила свое появление в программе «Дачный ответ»

Москва, 11 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что не считает нарушением закона свое участие в программе «Дачный ответ» на канале НТВ. Дипломат подчеркнула, что не выступала в роли госслужащей, когда съемочная группа снимала на участке ее родителей процесс строительства веранды.

Кроме того, свое появление в программе НТВ Захарова согласовала с руководством МИД России.

«Первое, что я делаю, когда речь заходит об участии в любых медийных проектах, согласую свое участие с работодателем», — отметила Захарова в интервью The Insider.

Напомним, ранее ряд СМИ написал, что участие семьи Захаровой в программе «Дачный ответ» якобы подпадает под закон о противодействии коррупции. 

«Я выступала в роли дочери», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что, как и миллионы россиян, подавала заявку на участие своей семьи в передаче.

Автор: Федор Веснин
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