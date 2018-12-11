Цель — навредить самим себе: в Госдуме раскритиковали русофобскую политику властей Литвы

Сейм Литвы принял очередную антироссийскую резолюцию, на этот раз в связи с инцидентом с участием военных судов Украины в Керченском проливе. Литовские депутаты готовы, как обычно, во всем обвинять Россию, в том числе именно на Москву они возложили ответственность за провокацию ВМСУ в территориальных водах РФ.

Ставший традиционным антироссийский тренд в политике Вильнюса вызывает серьезное беспокойство у первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Парламентарий уверен, что недальновидные действия литовских властей ударят в первую очередь по гражданам этой страны, и предрекает плачевный итог русофобской политики Вильнюса.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте совершила официальный визит в Киев, где провела переговоры с главой Украины Петром Порошенко. Гостья и хозяин не поскупились на антироссийскую риторику, оказавшись в этом вопросе вполне солидарными.

«Меня покоробил пафос, с которым эта дама — наш бывший партийный работник — во время своего посещения Киева объявила о санкциях против Российской Федерации, — прокомментировал Геннадий Онищенко итоги визита на Украину президента Литвы. — Это звучало буквально как «иду на вы!»

В советское время Грибаускайте училась в Ленинградском государственном университете, по окончании вуза вступила в КПСС. Работала в Вильнюсской высшей партийной школе, по ходу дела защитив диссертацию в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Геннадия Онищенко удивляет, насколько в постсоветское время Грибаускайте «перековалась», заняв резко антироссийскую позицию по всем вопросам.

«Впрочем, по-моему, это особенность современного политического ландшафта, когда карликовые квазигосударства, являющиеся малозаметными национально-территориальными образованиями, порой просто из кожи вон лезут, чтобы лишний раз заявить о себе, — язвительно отметил Геннадий Онищенко. — Ярким примером именно такого поведения является сегодняшняя политика Литвы. А громкий визит госпожи Грибаускайте в Киев — в свое время профессионального идеолога Коммунистической партии Советского Союза — для нее всего лишь очередной повод напомнить о себе».

Президент Литвы, судя по экономическим результатам ее деятельности, похоже, совершенно не думает о будущем страны после своего ухода, считает Онищенко. Он напомнил, что Грибаускайте «досиживает» второй президентский срок и больше избираться не может по закону.

«Ее политику даже нельзя охарактеризовать известным анекдотом — куплю билет и назло кондуктору пойду пешком, — заметил Онищенко. — Это уже можно назвать настоящим членовредительством по отношению и к национальной экономике, и к Литве как государству. Ее цель, похоже, одна — любой ценой остаться среди тех, кто сегодня абсолютно бездумно запрещает все и вся, что хоть как-то связано с Российской Федерацией».

Все это еще раз подчеркивает зависимость Литвы как от руководства ЕС, заседающего в Брюсселе, так и от Соединенных Штатов, считает парламентарий.

«Я вижу в этом явное желание Грибаускайте выслужиться перед Брюсселем, который по сути является европейским филиалом «вашингтонского обкома», но итог этой русофобской политики будет плачевным», — предрек Онищенко.

Подобная политика явно не на пользу ни Литве, ни литовскому народу, уверен депутат Госдумы.

«Хочу пожелать народу Литвы, который явно окажется крайним, будет пожинать плоды бездумной политики своих властей и претерпевать все тяготы, свалившиеся на литовскую экономику, высказать недоверие такого рода лидерам, для которых интересы собственного народа и национальной экономики не являются приоритетом. Цель нынешних литовских властей — сделать все, чтобы навредить не столько России, сколько самим себе», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что депутаты литовского сейма призвали западные страны ужесточить санкции в отношении России. В частности, из Вильнюса прозвучало предложение отключить РФ от системы межбанковских переводов SWIFT, а также усилить давление на российский нефтегазовый и финансовый сектор. Кроме того, литовские депутаты выступили с «инициативой» передать Керченский пролив под контроль ООН и усилить присутствие НАТО в Черном море.

Напомним, провокация кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины в Керченском проливе произошла 25 ноября. Украинские суда-нарушители и члены их экипажей были задержаны погранслужбой ФСБ РФ. Арестованные украинские моряки находятся в изоляторах временного содержания Москвы в ожидании суда. Им предъявлено обвинение в нарушении границ РФ, если вина арестованных будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.