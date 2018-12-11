В МИД РФ не исключили визит Путина в Африку в будущем

Москва, 11 декабря. На практике работа над визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Африку в настоящее время не ведется, но это не исключено в будущем. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента Африки дипломатического ведомства России Андрей Кемарский.

«В практическом плане такой работы не ведется, но я не исключаю, что она будет», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее посол Гамбии Джайноба Ба заявила, что послы африканских государств в Москве рассчитывают на визит российского лидер Владимира Путина.