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В МИД РФ не исключили визит Путина в Африку в будущем

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В МИД РФ не исключили визит Путина в Африку в будущем

Москва, 11 декабря. На практике работа над визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Африку в настоящее время не ведется, но это не исключено в будущем. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента Африки дипломатического ведомства России Андрей Кемарский.

«В практическом плане такой работы не ведется, но я не исключаю, что она будет», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее посол Гамбии Джайноба Ба заявила, что послы африканских государств в Москве рассчитывают на визит российского лидер Владимира Путина.

Автор: Андрей Крылов
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