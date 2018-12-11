«Яндекс» раскрыл засекреченные военные базы НАТО — СМИ

Москва, 11 декабря. Американская некоммерческая организация Federation of American Scientists, которая известна по проекту «Манхеттен» по разработке ядерного оружия, опубликовала доклад о раскрытии секретных военных баз НАТО и его союзников, сообщил Popular Mechanics.

Как выяснилось, через картографическую службу «Яндекс.Карты» можно найти секретные военные базы Турции и Израиля. Российский поисковик размыл иностранные военные базы, на которых находятся засекреченные противовоздушные ракетные комплексы и объекты с ядерным оружием, но при этом указал их границы и точные координаты.

Как указано в докладе Federation of American Scientists, поисковик попытался размыть более 300 различных военных объектов Израиля и Турции. Среди них — порты, бункеры, аэродромы, склады, базы.

Отмечается, что о некоторых сооружениях было известно, но данные о других были засекречены. Однако «Яндекс» не только подтвердил местоположение баз, но и определил их точные размеры и форму.

Стоит отметить, что международные картографические службы «замазывают» на картах засекреченные объекты по требованию правительств. Чаще всего, чтобы «замазать» объект используют маленькое расширение на гораздо большей территории, чем сам объект. В Соединенных Штатах, например, есть федеральный закон, согласно которому запрещается американским картографическим службам показывать Израиль более подробно, чем он изображен на картах, которые были составлены при помощи фото с коммерческих спутников.

«Это не очень удобно для виртуальных туристов, однако это помогает обеспечивать безопасность страны», — приводит «ПолитРоссия» фрагмент текста Popular Mechanics.

Поисковик также «рассекретил» другие объекты: батареи противоракетного комплекса Patriot вооруженных сил Израиля и турецкую авиабазу Incirlik.