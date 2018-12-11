«Думали, что инсульт»: Нина Гребешкова рассказала о своей госпитализации

Москва, 11 декабря. Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова попала в больницу. Изначально ее дочь, зять и внучка полагали, что у женщины случился инсульт.

Нина Гребешкова рассказала, что неделю назад отмечала День рождения в кругу семьи.

«Подвернула я ногу, не подвернула, черт ее знает. Думали, что инсульт, а инсульта нет», — сказала Гребешкова в комментарии НТВ.

Женщина попросила соседей и поклонников не волноваться за нее. Сейчас, пока дочь и зять находятся за границей, за Ниной Гребешковой ухаживает внучка. Артистка надеется, что, как только она пройдет курс интенсивной терапии, сможет поехать домой.

Нина Гребешкова также отметила: она и представить не могла, что актриса Наталья Варлей сделает скандальное заявление в отношении покойного Леонида Гайдая. Напомним, Варлей, сыгравшая одну из главных ролей в «Кавказской пленнице», в своей книге рассказала, что Леонид Гайдай якобы пытался поцеловать ее в номере отеля.