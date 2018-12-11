Вынесен приговор экс-офицеру Черноморского флота по делу о шпионаже в пользу Киева



Ростов-на-Дону, 11 декабря. Бывшего офицера Черноморского флота РФ признали виновным в шпионаже в пользу Киева и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор вынес сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд. Кроме того, Пархоменко был лишен звания капитана второго ранга запаса, сообщает РИА Новости.

При этом сторона гособвинения просила суд о 15 годах лишения свободы. Адвокаты бывшего офицера просили его полностью оправдать.

Напомним, Пархоменко был задержан в Севастополе 22 ноября 2016 года. Согласно материалам следствия, он по заданию Минобороны Украины с декабря 2003 года по декабрь 2005 года собирал сведения о деятельности Черноморского флота и за деньги выдавал их иностранным спецслужбам.