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Новороссия

Наша задача — выстоять до конца: основатель бригады «Восток» намерен вернуться в Новороссию

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Наша задача — выстоять до конца: основатель бригады «Восток» намерен вернуться в Новороссию

Основатель легендарной бригады «Восток», председатель общественного движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский, позывной «Скиф», намерен в ближайшее время вернуться в Новороссию.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«В самом обозримом будущем я вернусь на территорию региона», — объявил он, отметив, что не считает личной трагедией тот факт, что не смог принять участия в выборах.

По мнению Ходаковского, «убежденный и мотивированный человек на любой позиции будет приносить пользу».

Как отметил Скиф, люди, которые сейчас находятся на передовой в Донбассе, прошли разный жизненный путь, однако то, что они делали с 2014 года — возможно, самый настоящий, самый стоящий поступок в их жизни, которым будут гордиться их дети.

Наша задача — выстоять до конца: основатель бригады «Восток» намерен вернуться в Новороссию

«Наша задача сейчас — выстоять до конца, — заявил Скиф. — Не предать это все, независимо от того, какое разочарование нас сейчас постигает и какие эмоции мы испытываем по этому поводу.

Я знаю — те, кто останется жив, никогда не пожалеют о том, что они вытерпели, что они пошли на этот поступок. Дай бог, чтобы как можно больше людей дошли до финальной точки. Сейчас самое главное — мобилизоваться и не позволить человеческим эмоция перечеркнуть то, что было сделано».

Автор: Наталья Макеева
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