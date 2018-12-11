Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ на юге Донбасса

Донецк, 11 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы республики готовы противостоять наступательным действиям украинских силовиков на юге Донбасса.

По его словам, разведка ДНР сообщает о подготовке вооруженными силами Украины полномасштабного наступления на мариупольском направлении.

«Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — заявил Пушилин журналистам.

Накануне замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят масштабную наступательную операцию на мариупольском направлении. По его словам, в районе Мариуполя сосредоточена группировка ВСУ численностью 12 тысяч военнослужащих. По данным разведки ДНР, начало наступательных действий ВСУ намечено на 14 декабря.