Тренер сборной России по фехтованию рассказал, как грабители выпрыгивали из окна его дома

Москва, 11 декабря. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как преступники попытались ограбить его дома.

«Сильно сказано, [дом] ограблен…Пытались, но не получилось. Вынесли украшения… Спугнули их, пришлось выпрыгивать в окно (со второго этажа. — Прим. ФАН).. Айпад и айфоны оставили на подоконнике…» — рассказал Мамедов корреспонденту ФАН.

Тренер сообщил, что попытка ограбления была осуществлена накануне около восьми часов вечера. Лестницу, приставленную к дому Мамедова, заметил живущий в доме для персонала работник. Оказалось, что злоумышленники, кидая снежки, пытались проверить, есть ли хозяева дома. Тяжелую лестницу злоумышленники тащили несколько сотен метров из леса.

«На участке в домике для персонала живет семья… Работник увидел лестницу, приставленную к дома. Они ее из леса притащили. Еще и снежки кидали, чтобы проверить, есть кто дома…» — отметил Мамедов.

По словам тренера, точно оценить ущерб, нанесенный преступниками, пока сложно, ведь они довольствовались лишь часами и украшениями, а затем выпрыгнули в окно и сбежали. Мамедов также признался, что очень рассчитывал, что совершивших кражу настигнет полиция, однако им удалось уйти в лес.