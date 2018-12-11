Взрыв будет колоссальный: экс-депутат Рады сравнил Украину с «ржавой канализацией»
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал слова главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева о том, что «только в других странах вроде Украины уличные протесты поддерживаются и поощряются».
Анализируя реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на массовые протестные акции, Константин Косачев выразил мнение, что меры, предложенные французским главой для разрешения сложившейся в стране экономической ситуации, — «безусловно, сильный шаг», который поможет преодолеть острую фазу кризиса.
«Но при этом четко дано понять, что никакого насилия терпеть не будут, — президент согласился с мотивами, но не с методами. Что понятно: это только в других странах вроде Украины уличные протесты поддерживаются и поощряются, а у себя дома государство должно уверенно пресекать антигосударственные действия», — заметил российский сенатор в интервью РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник согласился с точкой зрения российского парламентария. В беседе с Федеральным агентством новостей украинский политик напомнил, что за участие в Майдане 2013–2014 годов людям хорошо платили.
«Всех, кто скакал на Майдане, обеспечивали бесплатным питанием. Люди ели сколько хотели — там же не было каких-то талонов, поэтому расходы на кормежку были немалые. Кроме того, самым активным участникам украинского протеста, которые бросали коктейли Молотова, жгли покрышки, разбирали брусчатку и так далее, платили реальные деньги», — сказал Владимир Олейник.
Он уверен, что, несмотря на недовольство политикой Петра Порошенко и его команды как внутри Украины, так и «западных кураторов», нового Майдана в стране не произойдет.
«Платить за новый Майдан больше не будут, потому что он не имеет смысла для Вашингтона, который применяет технологию цветных революций в других странах исключительно в собственных интересах. Порошенко не оправдал надежд и вложений», — считает экс-депутат Рады.
При этом Владимир Олейник полагает, что народные волнения на Украине будут, но иного качества.
«Это будет не организованный кем-то извне протест, а народный бунт — бессмысленный и беспощадный. Причем по всей Украине. Нищета и непосильные тарифы уже довели до ручки, а гонения на веру будут последней каплей народного терпения», — полагает украинский политик.
Действующему руководству Украины Олейник посоветовал перечитать «Тараса Бульбу» Николая Васильевича Гоголя.
«Помните, там запрягали вместо лошадей православных? И сегодня люди понимают, что за веру надо постоять. Поэтому взрыв на Украине будет колоссальный.
Порошенко довел страну до желтого режима страха. Холод, голод не тетка, как говорится. И чем ниже температура в квартире, тем выше — на улице. Он этого боится, поэтому решил перекрыть все оранжевым уровнем страха, заставив людей думать: «Лишь бы не было войны» вводом военного положения.
Тепло и сытость в этом случае, конечно, отходят на второй план. Но долго манипулировать этим у Порошенко не получится, где-то все равно рванет. Украина сегодня — это ржавая канализация: все знают, что рванет, но не знают, где и когда», — заключил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов.