Взрыв будет колоссальный: экс-депутат Рады сравнил Украину с «ржавой канализацией»

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал слова главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева о том, что «только в других странах вроде Украины уличные протесты поддерживаются и поощряются».

Анализируя реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на массовые протестные акции, Константин Косачев выразил мнение, что меры, предложенные французским главой для разрешения сложившейся в стране экономической ситуации, — «безусловно, сильный шаг», который поможет преодолеть острую фазу кризиса.

«Но при этом четко дано понять, что никакого насилия терпеть не будут, — президент согласился с мотивами, но не с методами. Что понятно: это только в других странах вроде Украины уличные протесты поддерживаются и поощряются, а у себя дома государство должно уверенно пресекать антигосударственные действия», — заметил российский сенатор в интервью РИА Новости.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник согласился с точкой зрения российского парламентария. В беседе с Федеральным агентством новостей украинский политик напомнил, что за участие в Майдане 2013–2014 годов людям хорошо платили.

«Всех, кто скакал на Майдане, обеспечивали бесплатным питанием. Люди ели сколько хотели — там же не было каких-то талонов, поэтому расходы на кормежку были немалые. Кроме того, самым активным участникам украинского протеста, которые бросали коктейли Молотова, жгли покрышки, разбирали брусчатку и так далее, платили реальные деньги», — сказал Владимир Олейник.

Он уверен, что, несмотря на недовольство политикой Петра Порошенко и его команды как внутри Украины, так и «западных кураторов», нового Майдана в стране не произойдет.

«Платить за новый Майдан больше не будут, потому что он не имеет смысла для Вашингтона, который применяет технологию цветных революций в других странах исключительно в собственных интересах. Порошенко не оправдал надежд и вложений», — считает экс-депутат Рады.

При этом Владимир Олейник полагает, что народные волнения на Украине будут, но иного качества.

«Это будет не организованный кем-то извне протест, а народный бунт — бессмысленный и беспощадный. Причем по всей Украине. Нищета и непосильные тарифы уже довели до ручки, а гонения на веру будут последней каплей народного терпения», — полагает украинский политик.

Действующему руководству Украины Олейник посоветовал перечитать «Тараса Бульбу» Николая Васильевича Гоголя.