«Из сердца не вырвешь»: Титов рассказал, почему беглые бизнесмены возвращаются в Россию

Москва, 11 декабря. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему бизнесмены из так называемого «лондонского списка» хотят вернуться на родину.

Он пояснил, что предпринимателей, которые сегодня вынуждены «отсиживаться» за границей из-за открытых против них дел, многое связывает с Россией.

«Каким бы красивым ни был Лондон, Россия есть Россия, ее из сердца не вырвешь. Кроме того, есть родители, дети, свое предприятие», — сказал омбудсмен.

Титов подчеркнул, что вернуться домой хотят 99,9% россиян, включая тех, которые совершили в РФ крупные преступления. Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, по какой схеме будет происходить возвращение бизнесменов, Титов обратил внимание, что в России предпринимателям предстоит доказать свою невиновность, обвинений с них не снимут.

«Мы им даем возможность сдвинуться с этой мертвой точки, но при одном условии — что бизнесмен не будет арестован. Обвинения мы не снимаем, это не амнистия», — отметил правозащитник.

Титов объяснил, что желающий вернуться на родину бизнесмен должен быть готов доказывать свою правоту в судебном порядке. После того, как он уведомит об этом спецслужбы, правоохранительные органы выведут предпринимателя из розыска и заменят меру пресечения на арест или подписку о невыезде. Таким образом, бизнесмен получит возможность доказать свою невиновность в свободном режиме, принимая участие в следственных действиях.

Титов представил «лондонский список» предпринимателей, которые из-за возбужденных против них уголовных дел не могут вернуться в РФ, в феврале. Шесть предпринимателей из списка уже приехали в Россию, до января ожидается прибытие еще трех-четырех лиц. Ранее в список вошли еще девять бизнесменов.