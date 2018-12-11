Сирия: в ООН рассчитывают на возвращение 250 тысяч беженцев в 2019 году

Женева, 11 декабря. Гуманитарные агентства ООН намерены выделить 5,5 миллиарда долларов в качестве помощи государствам, принявшим у себя беженцев из Сирии. При этом в ООН рассчитывают, что в 2019 году на родину смогут вернуться до 250 тысяч сирийских граждан. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)​​​.

План материальной помощи ООН рассчитан на два года. Финансирование в его рамках направят на укрепление домохозяйств, предоставление экономических возможностей, основных услуг и поддержку работы местных властей и институтов в странах, которые приютили на своей территории наибольшее число сирийских беженцев.

Среди таких стран, по данным ООН, Турция, Иордания, Ливан, Египет и Ирак.

«На данный момент мы прогнозируем, что в 2019 году вернутся до 250 тысяч сирийцев. Эта цифра может расти или уменьшатся, с учетом того, как мы будем продвигаться в вопросе устранения препятствий для их возврата», — сообщил директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке и региональный координатор УВКБ ООН в Сирии и Ираке Амин Авад.

По данным УВКБ ООН, в мире на данный момент официально зарегистрировано свыше 5,6 миллиона беженцев из Сирии, при этом более миллиона сирийских детей родились за пределами своей страны. Как сообщили в ведомстве, в 2018 году в Сирийскую Арабскую Республику (САР) уже возвратились более 37 тысяч человек, что на 13 тысяч граждан меньше, чем в 2017 году.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ожидают возвращения беженцев в свои дома.

Ранее Минобороны РФ обратилось к МИД Сирии с просьбой уточнить информацию ООН о том, что Дамаск якобы взимает порядка 300 долларов с каждой возвращающейся в страну семьи беженцев за оформление документов.

1 Организация запрещена на территории РФ.