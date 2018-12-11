Путин 12 декабря вручит госпремии за достижения в правозащитной деятельности

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин 12 декабря в Кремле вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, в предстоящую среду в Кремле пройдет торжественная церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной работе.

Отмечается, что лауреатом премии в правозащитной области за уходящий год стал глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Также в пресс-службе уточнили, что премией за достижения в благотворительной деятельности удостоен глава фонда помощи тяжело больным детям Лев Амбиндер.

Президентский указ об учреждении премий был подписан в 2015 году. Российский лидер вручал их два раза. Так, в 2016 году премии были вручены общественному деятелю Елизавете Глинке и директору «Детского хосписа» Александру Ткаченко, в прошлом году 2017 году — правозащитнице Людмиле Алексеевой и председателю благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Владимиру Вавилову.