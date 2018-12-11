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МИД РФ: саммит Россия — Африка придаст импульс развитию отношений

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МИД РФ: саммит Россия — Африка придаст импульс развитию отношений

Москва, 11 декабря. Полноформатная российско-африканская встреча на высшем уровне придаст импульс развитию двусторонних отношений. Об этом заявил глава департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

Дипломат напомнил, что в ходе последнего саммита БРИКС президент России Владимир Путин озвучил идею проведения саммита Россия — Африка с участием глав африканских государств.

«Дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений со странами Африки придаст полноформатная российско-африканская встреча на высшем уровне», — заявил Кемарский.

Он также добавил, что перед проведением саммита Россия — Африка состоится межпарламентская российско-африканская конференция, а также бизнес-форум, которые запланированы на первую половину 2019 года.

Автор: Артем Никулин
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