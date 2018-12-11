У всех эталоны красоты разные: «Миссис Россия — 2015» прокомментировала скандал вокруг Екатерины Лифшиц

Обнаруженная в социальных сетях фотография победительницы конкурса красоты «Миссис Москва — 2018» Екатерины Лифшиц на фоне сожженного во время украинского Евромайдана киевского Дворца профсоюзов стала поводом для массовой травли в Интернете. Победительница конкурса «Миссис Россия — 2015» Екатерина Кирмель заявила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что не верит в то, что на престижный конкурс могла попасть красавица с репутацией, запятнанной участием в каких-то бунтах или выступлениях — тем более имеющих антироссийский характер.

Она также выразила недоумение в связи с развернувшимися в Сети обсуждениями того, достойна ли в принципе Лифшиц звания самой красивой матери столицы, ведь «красота — понятие относительное».

Кирмель подчеркнула — президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина, организатор конкурса, просто не допустила бы девушку с сомнительной репутацией.

«Я могу сразу сказать относительно женщин и девушек, которые участвуют в конкурсах красоты, — у Аллы Юрьевны Маркиной идет жесткий отбор в зависимости от того, чем девушка занимается, что она из себя представляет, не участвовала ли в каких-то вещах против, допустим, нашей страны, — заявила Кирмель. — Конечно, все это проверяется».

Она напомнила о случае с девушкой, снимавшейся в популярном телешоу «Дом-2» — из-за скандальной репутации шоу Алла Маркина решительно отказала той в участии в конкурсе.

«Все знают «Дом-2», — отметила Екатерина. — Пару лет назад заявку на участие в конкурсе «Миссис Москва» подала девушка, которая ранее была в этом реалити-шоу. И вот не взяла ее Алла Юрьевна, несмотря на то, что красивая, москвичка, мама и так далее, и могла к тому же заплатить деньги в качестве взноса. Но ей отказали — потому что была определенная репутация. Это, согласитесь, о чем-то говорит».

По поводу снимка с Евромайдана Кирмель допустила, что Екатерина Лифшиц могла скрыть такой факт в своей биографии, «ведь все, конечно, не проверишь», однако в целом подчеркнула, что участницы конкурса проходят очень строгую проверку.

«Миссис Россия — 2015» заявила также, что не принимает мнения социальных сетей по поводу внешности Лифшиц, которую объявили не соответствующей высокому званию — ведь конкурсы красоты это не спортивные состязания, отметила Кирмель и результаты в них невозможно ценить какими-то объективными параметрами.

«Люди в жюри, которые сидят и судят — это, согласитесь, человеческий фактор, — утверждает «Миссис Россия — 2015».— Они же не считают, допустим, количество отжиманий. У всех эталоны красоты разные».

Не видит Екатерина Кирмель проблемы и в ботоксе, как и в других косметологических средствах — просто результаты, отметила она, бывают разные, поскольку «у каждого человека строение лица разное, поэтому если чуть-чуть добавить чего-то одному и другому, то совершенно разным будет результат».

«Миссис Россия — 2015» подчеркнула, что к помощи ботокса сейчас прибегают очень многие, «даже вторые лица государств»

«И это нормально — публичный человек, конечно, должен хорошо выглядеть, — считает Кирмель. — И у нас это тоже пропагандируется. В разумных пределах, естественно».

Ранее своим мнением обо всей этой истории с ФАН поделился супруг Екатерины Лифшиц Евгений, который заявил, что его жена стала жертвой скоординированной травли в соцсетях.