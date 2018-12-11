Украинцы не доверяют никому и ничему: более 80% населения недовольно ситуацией в стране

В Киеве озвучили данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС) об общественно-политических настроениях украинцев на период с 23 ноября по 3 декабря 2018 года.

Согласно данным социологов, 82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как «плохую». Еще 14,3% считают ее «средней», а 2,8% и вовсе затруднились ответить на вопроc, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме вопроса о состоянии страны, у респондентов спрашивали также о том, кто, по их мнению, виноват в создавшемся положении? 78,6% респондентов сошлись во мнении, что виноваты «коррумпированные чиновники во власти». Вариант, согласно которому виновата «военная агрессия России», поддержали 5,6% опрошенных.

Украинцы, кроме того, заявили, что ни с кем из кандидатов в президенты не связывают надежд на улучшение ситуации в стране. 34,5% сообщили, что «вообще не имеют надежд на улучшение», еще 15,4% надеются на приход во власть оппозиционных политиков, которые принесут изменения. Еще 52,6% опрошенных уверены, что для полноценных изменений Украине необходимо менять не только личности во власти, но и законы, по которым живет государство.

Украинцев также спросили о том, какому институту власти они доверяют больше всего. На первое место вышли волонтерские организации — 65,5%, на второе церковь с 56,9% и на третье армия — 53,1%.

Заместитель главы КМИС Антон Грушецкий уверен, что гражданские организации оказались гораздо популярнее армии и церкви, поскольку последние утратили доверие народа из-за связей с властью.

«Украинский народ разочарован в своих лидерах, он не доверяет ничему, что с ними связано. Порошенко не добавляет украинской армии авторитета в глазах населения, остается надежда на гражданские организации, население считает их более независимыми», — отметил замглавы КМИС.

Электоральные настроения украинцев накануне выборов президента свидетельствуют, что при условии участия всех 37 кандидатов голоса в первом туре распределились бы следующим образом: первое место получила бы Юлия Тимошенко с 11,9% голосов, второе — украинский шоумен Владимир Зеленский с 8,2%, третье — действующий президент Петр Порошенко с 6,5% голосов. Ниже всего пока рейтинг у мэра Львова Андрея Садового — его поддержали бы лишь 1,3% респондентов.

Во втором туре респондентам предлагалось восемь возможных пар кандидатов. В паре Анатолий Гриценко — Юлия Тимошенко победу одержала бы Тимошенко с разницей в 4%. Победила бы Тимошенко и в паре с Порошенко — но уже с разницей в 11,6%.

Отметим, партию Тимошенко «Батькивщина» поддержали бы и на выборах в Верховную раду — за нее готовы отдать 13,1% голосов, что является лучшим результатом среди всех партий. Меньше всего голосов на выборах в Раду получила бы партия «Объединение» — 2,2%.

Антон Грушецкий отметил и то, что на Украине возросла активность избирателей накануне выборов.

«Народ устал. В обществе такое недовольство властью, что они, с одной стороны, уже не доверяют никому, а с другой стороны — становятся более активными, чтобы иметь хоть какую-то возможность изменить ситуацию в стране», — подчеркнул исследователь.

Он отметил, что киевские власти сильно преувеличивают значимость для украинцев заявлений о «российской агрессии» — накануне выборов «народ гораздо больше волнует коммунальная история, а не Россия», подчеркнул эксперт.