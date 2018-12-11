Легко раскололи по всем направлениям: в Киеве словами Ленина объяснили, что произошло с Украиной

Киев, 11 декабря. Украину удалось легко раздробить на куски, поскольку она не была единым, целостным государством и не стала родным домом для украинцев. Такое мнение выразил киевский журналист Владимир Скачко.

Киевский журналист, оценивая сложившуюся в стране ситуацию, объяснил, что произошло с Украиной, словами советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина.

«Ленин говорил – для того, чтобы объединиться, нужно по-настоящему разъединиться. То же самое, возможно, придется проходить Украине», — предположил он в эфире интернет-канала Klymenko Time.

По его словам, Украина за многие годы существования так и не смогла стать родным домом для украинских граждан, не сумела достигнуть целостности и единства. Именно поэтому, уверен журналист, страну «легко раскололи по всем направлениям», начиная от религии и заканчивая языковым вопросом.

«И на этом расколе по принципу «разделяй и властвуй» пытались построить нечто», — подчеркнул он.

Скачко отметил, что из попыток «сшить несшиваемое» у украинских властей ничего толком не получилось. И виной тому, уверен журналист, ненависть.

«Ненависть – это раствор, разъедающий государство изнутри. Для него, наверное, нужно создавать какие-то государственные рамки, равные для всех», — считает Скачко.

По мнению журналиста, для борьбы с ненавистью в украинском государстве необходимо создать законные условия, такие, чтобы за любым проявлением ненависти следовало незамедлительное наказание. При этом Скачко признал, что на создание таких государственных условий и искоренение губительного чувства на Украине потребуется не один десяток лет.

Ранее депутат Верховной рады Оксана Продан заявила, что граждане Украины потеряли веру в возможность каких-либо изменений в стране и именно поэтому не выходят на протесты против действующих властей, даже несмотря на то, что в их руках в настоящее время находится очень много оружия, которое может быть использовано в любой момент.