Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Торгово-промышленной палате РФ прокомментировали внедрение «умных счетчиков»

52
0 Оставить комментарий

В Торгово-промышленной палате РФ прокомментировали внедрение «умных счетчиков»

Москва, 11 декабря. «Умные счетчики» на газ могут внедрить на всей территории России. Проработкой вопроса занимаются Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба. По предварительным подсчетам, реализация масштабного коммунального проекта может стоить около 130 миллиардов рублей. 

По мнению главы комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, все участники рынка приборов учета пытаются внедрить на рынок свое оборудование. 

«(Если «умные счетчики» введут повсеместно. — прим. ФАН), с рынка уйдут приборы учета, которые имеют визуальный съем информации, и появятся приборы учета только с удаленным сбором информации», — отметил Широков в интервью «Царьграду».   

Эксперт напомнил, что в настоящее время в законодательстве не прописано, что приборы учета обязательно должны иметь функцию удаленного сбора информации. Широков также предполагает, что платить за замену счетчиков будут потребители. 

«За приборы учета платит потребитель газа, а не газовые организации», — сказал Широков.

Отметим также, что председатель региональной общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что в перспективе внедрение «умных счетчиков» может пойти на пользу россиянам.

В Торгово-промышленной палате РФ прокомментировали внедрение «умных счетчиков»

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.