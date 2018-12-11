В Торгово-промышленной палате РФ прокомментировали внедрение «умных счетчиков»

Москва, 11 декабря. «Умные счетчики» на газ могут внедрить на всей территории России. Проработкой вопроса занимаются Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба. По предварительным подсчетам, реализация масштабного коммунального проекта может стоить около 130 миллиардов рублей.

По мнению главы комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова, все участники рынка приборов учета пытаются внедрить на рынок свое оборудование.

«(Если «умные счетчики» введут повсеместно. — прим. ФАН), с рынка уйдут приборы учета, которые имеют визуальный съем информации, и появятся приборы учета только с удаленным сбором информации», — отметил Широков в интервью «Царьграду».

Эксперт напомнил, что в настоящее время в законодательстве не прописано, что приборы учета обязательно должны иметь функцию удаленного сбора информации. Широков также предполагает, что платить за замену счетчиков будут потребители.

«За приборы учета платит потребитель газа, а не газовые организации», — сказал Широков.

Отметим также, что председатель региональной общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что в перспективе внедрение «умных счетчиков» может пойти на пользу россиянам.