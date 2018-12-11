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СМИ сообщили о поставке в Африку российских БМПТ «Терминатор»

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СМИ сообщили о поставке в Африку российских БМПТ «Терминатор»

Москва, 11 декабря. Россия собирается поставить в одну из африканских стран несколько сотен боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил военно-дипломатический источник.

По его совам, одно из государств Африки приобрело машины, и поставки «Терминаторов» в страну уже начались. Какая именно страна купила у Москвы БМПТ, источник не уточнил, передает ТАСС.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству от комментариев по данному вопросу воздержалась.

«Терминатор» оснащен двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом и противотанковым комплексом «Атака-Т». Машина используется для огневой поддержки бронетехники при наступлении, в том числе для нейтрализации живой силы противника.

На вооружение российской армии БМПТ «Терминатор» была принята в 2018 году. Как сообщали в Центральном военном округе, первые учения с использованием «Терминаторов» пройдут на полигоне в Челябинской области в 2019 году.

Автор: Василий Котов
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