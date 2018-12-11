«Могут полезть из безумия»: эксперт назвал возможный повод для провокации ВСУ в Донбассе

Военное командование ДНР предупредило об угрозе наступления сил Киева на южном направлении, куда украинская сторона стянула группировку из двух бригад в первом эшелоне и двух — во втором. Задача ВСУ — прорвать оборону Народной милиции ДНР и в течение суток выйти на рубеж границы с Российской Федерацией на побережье Азовского моря.

Как сообщают украинские СМИ, у военнослужащих группировки ВСУ, действующей в Донбассе, отменены увольнения и отпуска с 15 декабря по 1 января. В Сети со ссылкой на источник в Минобороны Болгарии распространяется информация о том, что наступление ВСУ в Донбассе может начаться 24 или 25 декабря — в сочельник и на католическое рождество.

Военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал слухи о вероятности военной провокации со стороны вооруженных формирований Киева.

«Я считаю, что если украинские формирования и могут полезть на республики Донбасса, то только из безумия — чтобы окончательно отменить выборы. Только для этого», — заявил собеседник ФАН.

У ВСУ нет других поводов предпринимать какие-то действия в Донбассе, полагает эксперт. Шурыгин подчеркнул — по большому счету, подобные действия не могут оправдать себя.

«Локальная операция такого масштаба не имеет никакого смысла. Она не меняет геополитического расклада в регионе», — пояснил Шурыгин.

По его мнению, в случае начала боевых действий в войну будет втянут весь прилегающий регион. При этом, несмотря на милитаризм Киева и непрекращающиеся приготовления к «войне с Россией», военные возможности Украины преувеличивать не стоит, считает эксперт.

«Таких серьезных сил на данный момент у ВСУ нет. Я не верю, что украинское командование к этому рвется», — считает Шурыгин.

Более того, предварительные анонсы планируемого наступления ВСУ в Донбассе «напоминают фальстарт», полагает эксперт.

«Прошло уже столько утечек, мол, «вот-вот начнется», что уж очень не похоже на реальную операцию. Тогда это будет уже настолько демонстративно, что, в общем, даже и глупо. Единственный нюанс связан с президентскими выборами», — отметил военный эксперт.

Из-за фактора выборов, по его мнению, возможностей провокации ВСУ в Донбассе исключать нельзя.

«Украина уже привыкла к тому, что легко манипулирует своими покровителями, время от времени объявляя себя пострадавшей. Так что вопрос о провокации остается актуальным», — считает Шурыгин.

В силу всех этих факторов эксперт призвал сдержанно относиться к сообщениям о возможном наступлении ВСУ.

«Есть вероятность того, что ВСУ все-таки не решатся на атаку», — отметил военный эксперт Изборского клуба.

Предположения о реакции Москвы на возможные провокации Киева неуместны, отметил Шурыгин.

«Я не буду говорить о том, что «мы туда перебросим танковую армию и отобьем наступление», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эксперт Изборского клуба обратил внимание на то, что предупреждения о возможной атаке ВСУ на мариупольском направлении касаются участка линии разграничения, от которой до границы с Россией — всего около 10 км.