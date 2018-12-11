Матвиенко не видит необходимости менять статью Конституции РФ о международных договорах

Москва, 11 декабря. Менять статью Конституции РФ о главенстве международных договоров над национальным законодательством нет никакой необходимости. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что, по результатам 25 лет работы, в России было принято законодательство, соответствующее основным принципам и нормам международного права. Спикер Совфеда добавила, что при этом в действующем законодательстве РФ сохраняются национальные принципы и интересы народа России.

«Здесь противоречий никаких нет, и я не считаю необходимым изменять эту статью Конституции», — сказала Валентина Матвиенко, пишет «Парламентская газета».

Напомним, в 2018 году Конституции РФ исполняется 25 лет. Основной закон государства был принят 12 декабря 1993 года по результатам референдума.