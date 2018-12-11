Эксперт рассказал, где россияне проведут новогодние праздники

Москва, 11 декабря. В этом году россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря до 8 января включительно. Роструд решил перенести рабочий день на предшествующую субботу, 29 декабря, чтобы не прерывать новогодние каникулы в понедельник.

Россияне стараются с пользой провести длинные новогодние каникулы и приобретают путевки. Как рассказала генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Алексей Зарецкий, в перечне самых популярных направлений — Таиланд и Индия.

Эксперт отмечает, что главным образом это обусловлено теплыми погодными условиями для отдыха и бюджетными ценами. В перечне предпочтений россиян оказались также Турция, Арабские Эмираты и российские регионы, сообщает «Политэксперт».

Кроме того, в список популярных направлений попали Вьетнам, Чехия и Куба, а также Доминикана, Италия, Иордания и Шри-Ланка.

Зарецкий также обратил внимание, что средний чек на новогодний отдых составляет около 140 тысяч рублей.