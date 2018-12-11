Сценарий Сербской Краины плохо закончится: Порошенко пообещали болезненный ответ в случае агрессии против ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Киевом масштабного наступления на Донбасс. По словам политика, силы ДНР готовы к провокациям.

«От нашей разведки поступают тревожные сообщения о подготовке Украиной полномасштабного наступления. Киев готовится возобновить военные действия на мариупольском направлении. Силы ДНР готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ приведут только к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения», — сказал Пушилин.

Переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что у республик Донбасса достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять агрессии Киева.

«Я так понимаю, что силы в Донецкой республике достаточно, чтобы дать отпор любым проискам со стороны Украины», — отметил собеседник агентства.

При этом он затруднился сказать, какие последствия могут наступить в случае наступления на Донбасс.

«Я не Ванга, предсказать не могу. Ничего хорошего из этого не получится точно», — резюмировал Дмитрий Пучков.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в свою очередь отметил: вероятность того, что Киев может решиться на военную провокацию, достаточно высока.

«В последние дни наблюдаются серьезные перегруппировки войск, особенно на южном направлении, где есть потенциал для удара со стороны Новоазовска. Риск удара возрастает в силу того, что Порошенко скован временным лимитом — в конце декабря истекает срок военного положения. Ему нужен силовой предлог, желательно с жертвами, чтобы обосновать продление военного положения, сохранение чрезвычайных полномочий и, возможно, срыв или перенос выборов», — говорит аналитик.

По его словам, Порошенко необходима силовая провокация, которая может состояться в Донбассе, на границе с Крымом, на границе с Приднестровьем, а также в Черном или Азовском морях. Желательно — с применением оружия и с жертвами.

«Это необходимо ему для того, чтобы представить ситуацию Западу как наличие у России «агрессивных намерений» для последующего введения санкций и осуществления репрессий против оппонентов Порошенко внутри страны. Донбасс в этом плане приоритетен, поскольку сюда уже стянуты крупные силы украинской армии, которые могут добиться каких-то тактических или даже оперативных успехов в рамках локальной операции», — продолжает Борис Рожин.

Вместе с тем Порошенко опасается, что в случае попытки силового уничтожения ДНР Россия не позволит это сделать. Неподалеку расположены силы Южного военного округа.

«Возможно, Порошенко пойдет и на это — пожертвовать частью армии для того, чтобы получить предлог для продления своего политического будущего на Украине», — заключил собеседник агентства.

Эксперт особо остановился на том, что ВСУ и Порошенко ждут большие неприятности, если Россия вмешается в вооруженное противостояние. Ответ РФ будет очень болезненным.

«Это будет очень болезненно, потому что ситуация на фронте на Украине такова, что если активизируется фронт на территории ЛНР, то большая часть группировки, которая стоит к северу от Луганска, фактически сразу попадает в котел», — предостерегает Борис Рожин.

В заключение он добавил, что попытки ликвидировать ДНР по сценарию Сербской Краины для Киева очень плохо закончатся.

Напомним, в ходе совместной военной операции армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведенной в августе 1995 года против Сербской Краины, последняя прекратила свое существование.