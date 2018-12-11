«У нас 50% эфира — ребята с Украины»: «Русское радио» ответило возненавидевшим его морякам ВМСУ

Москва, 11 декабря. Украинские моряки, арестованные после провокации ВМСУ в Керченском проливе, пожаловались, что в СИЗО могут слушать только «Русское радио», устали от него и даже возненавидели звучащие в его эфире песни. В ответ ведущая Алла Довлатова заявила усталым морякам, что почти половина песен, которые звучат в эфире и так принадлежит украинским артистам.

С жалобами на усталость от «Русского радио» пожаловались находящиеся в изоляторе «Матросская тишина» Андрей Эйдер и Андрей Артеменко. В частности, 18-летний Эйдер признался, что «песни с «Русского радио» он уже возненавидел, но доступно только оно».

«Там хоть какие-то новости», — добавил он, посетовав, что они с Артеменко отрезаны от внешнего мира и ничего не знают о судьбе других задержанных моряков, нарушивших границу РФ в Черном море.

Заявления украинцев прокомментировала ведущая радиостанции Алла Довлатова. По ее словам, сейчас в эфире радиостанции постоянно крутят одну украинскую исполнительницу, причем композиция звучит на украинском языке.

«У нас крутится какая-то девушка, которая поет на украинском языке, я, честно, даже не знаю, как ее зовут. Но крутят очень часто. Это первый такой случай на «Русском радио», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Раньше, как отметила Довлатова, «Русское радио» вообще не крутило песни на иностранном языке.

«Поэтому тут никакой дискриминации нет. У нас и так те, кто звучат на «Русском радио», где-то 50%, это ребята с Украины, ребята очень талантливые», — подчеркнула журналистка.

О дискриминации ведущая, очевидно, сказала в связи с тем, что второй задержанный моряк Артеменко заявил, что плохо понимает русский язык.

Напомним, и Эйдер, и Артеменко получили легкие ранения при задержании в Керченском проливе. [из-за того, что три судна ВМСУ игнорировали требования пограничных судов РФ, корабль «Дон» вынужден был пойти на таран украинского рейдового буксира]. Их доставили в керченскую больницу №1 имени Пирогова, где оказали всю необходимую помощь, после они были доставлены в Москву.

Всего по делу о нарушении границы РФ были арестованы 24 украинских моряка. В Москве случившееся считают провокацией, а Киев использовал это как предлог для введения военного положения в стране.

Отметим, что капитана одного из судов ВМСУ, участвовавших в провокации, будет защищать адвокат Илья Новиков, ранее представлявший интересы Надежды Савченко, когда она находилась в России. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подтвердил эту информацию, а также уточнил ряд моментов.