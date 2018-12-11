«Понимают последствия»: эксперт прокомментировал опрос украинцев по разрыву Договора о дружбе с РФ

Москва, 11 декабря. Украинцы понимают и осознают последствия разрыва Договора о дружбе с Россией. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя результаты опроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne.

Социологическое исследование показало: 93% респондентов считают, что Москва выиграет от разрыва Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Лишь 7% опрошенных выразили противоположное мнение.

«Они понимают последствия и тот факт, что украинская экономика до сих пор в очень значительной степени зависит от России», — сказал Жарихин в комментарии RT.

При этом он подчеркнул: необходимо учитывать, что NewsOne относится к оппозиционным украинским телеканалам. Следовательно, большая часть его телезрителей критично настроена по отношению к действующим властям Украины. В целом же, считает эксперт, этот соцопрос нельзя назвать классическим.

Ранее телеканал NewsOne в своем эфире провел голосование. Зрителям предлагалось ответить на вопрос, в чью пользу — Москвы или Киева — сработает прекращение действия Договора о дружбе межу странами. По данным телеканала, свое мнение выразили 10 188 человек.

Напомним, 11 декабря в газете Верховной рады «Голос Украины» был опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Закон вступит в силу 12 декабря. До этого украинский президент Петр Порошенко подписал документ.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после проведенного в 2014 году Майдана на Украине. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота, решило разорвать все политические, экономические и культурные связи с Россией, и объявило курс на «евроинтеграцию». С этого времени Киев стал придерживаться антироссийской риторики.