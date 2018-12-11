«Душа России» — министр культуры РФ наградил руководителей творческих коллективов. ФАН-ТВ

В московском концертном зале им. П. И. Чайковского состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, а также прошел праздничный гала-концерт. Министр культуры Российской Федерации поздравил лауреатов и вручил награды. Награждение премиями проходит в целях поощрения и стимулирования деятельности руководителей любительских коллективов и народных исполнителей.

«Уже много лет как премия стала официальной, правительственной. За эти годы ее обладателями стало большое количество коллективов народного творчества из подавляющего большинства субъектов Российской Федерации. Само существование этой правительственной награды — знак того, какое внимание уделяет государство поддержке народного творчества на всех уровнях 00:25», — заявил Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Премии присуждены 15 лауреатам в пяти номинациях: «народная музыка», «народное пение», «народный танец», «традиционная народная культура» и «народный мастер». Лауреатами стали руководители лучших коллективов народного творчества, которые получили награды за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на передачу творческих навыков и помощь подрастающему поколению в освоении народной культуры. Они получили наградные знаки, дипломы, статуэтки и денежные премии в размере 100 тысяч рублей.

«Премия имеет долгую историю — в 2002 году она была учреждена как ведомственная премия министерства культуры по инициативе нашего дома народного творчества, и в течение пяти лет была таковой. Только в 2007 году удалось доказать ее состоятельность и важность. За эти годы у нас уже 195 человек удостоены такой высокой правительственной награды», — рассказала Тамара Пуртова, директор государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова, организатор премии «Душа России».

Каждого претендента на премию выводил на обсуждение творческий экспертный совет с участием заместителя министра культуры и именитых мастеров искусства. Одним из пятнадцати лауреатов стала Мадина Каширгова, руководитель ансамбля адыгских народных инструментов «Шикапшина» из Кабардино- Балкарской Республики.

«Сегодня я приехала со студентами колледжа культуры и искусств — это ансамбль «Шикапшина», который существует уже 25 лет. Естественно, это студенты, которые уходят и вместо них приходят молодые студенты. Ребята всегда очень старались, мы очень много участвовали в конкурсах, разных концертах, и за эти 25 лет у нас не было такого, чтобы мы уезжали без призового места — в основном это были первые места и очень редко это были вторые. Люди, которые принимали наши документы, они, наверное, выделили мою работу и конечно, это очень приятно», — рассказала Мадина Каширгова, руководитель ансамбля адыгских народных инструментов «Шикапшина» г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика.

В гала-концерте на церемонии награждения приняли участие лауреаты премии «Душа России» — артисты из республик Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Ставропольского и Хабаровского краев, Архангельской, Волгоградской, Липецкой, Новосибирской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа и Чукотского автономного округа, а также Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.