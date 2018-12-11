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Эксперт рассказал, на чем нужно сосредоточиться кандидатам в президенты Мадагаскара

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Эксперт рассказал, на чем нужно сосредоточиться кандидатам в президенты Мадагаскара

Москва, 11 декабря. На Мадагаскаре прошли первые дебаты между вышедшими во второй тур выборов кандидатами в президенты страны, однако конструктивная дискуссия не задалась — стороны лишь высказывали пропагандистские лозунги и устроили перепалку. Эксперт оценил шансы на победу кандидатов — Андри Раджоэлины и Марка Равалумаманы.

Глава Центра исследования российско-африканских отношений при Институте стран Африки Евгений Корендясов отметил значимость нынешних выборов для Мадагаскара. По его словам, кандидатам необходимо сосредоточиться на восстановлении политической стабильности в стране и восстановлении государственного управления.

«Проблемы тонут в упреках и взаимной критике, не имеющей отношения к коренным проблемам народа Мадагаскара», — приводит NationNews слова эксперта.

Корендясов также оценил шансы Раджоэлины и Равалумаманы на победу в президентской гонке. По его мнению, Раджоэлина имеет преимущество, однако неизвестно, сможет ли он им воспользоваться.

«Учитывая, что предыдущее его [Раджоэлины] пребывание во главе страны привело к очередным обострениям внутриполитической обстановки», — оценил эксперт шансы Раджоэлины.

Автор: Данила Копп
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