Киев, 11 декабря. Действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает демонстрировать низкие результаты в предвыборных рейтингах. Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него в марте следующего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно исследованию, за Порошенко готовы проголосовать только 6,5% избирателей (11,6% украинцев, которые уже определились со своим выбором). Возглавляет рейтинг по-прежнему лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 11,9% жителей страны (21,2%).

На второй строчке списка оказался шоумен Владимир Зеленский. Его в качестве главы государства хотели бы видеть 8,2% (14,6%) избирателей. В то же время 27,6% участников опроса со своим выбором пока не определились, 9,3% не собираются голосовать, а 4,7% украинцев не готовы поддержать ни одного из кандидатов, они намерены голосовать против всех.

Социологи опросили 2 000 респондентов из 110 населенных пунктов Украины. Выборы украинского президента пройдут 31 марта 2019 года. Ранее бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что снизит цены на газ в стране в случае победы на выборах.