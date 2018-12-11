Украинские раскольники готовы принять участие в «объединительном соборе»

Киев, 11 декабря. Украинская неканоническая церковь выразила готовность согласовывать с Константинополем вопросы проведения «объединительного собора» в Киеве. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь украинской церковной структуры Евстратий Зоря.

Накануне глава раскольнического Киевского патриархата Филарет Денисенко пообещал сорвать так называемый «объединительный собор», который должен пройти в 15 декабря, где будет обсуждаться создание украинской автокефалии. Ожидается, что по итогам «собора» будет провозглашено создание «новой церкви» на Украине.

«В Киевском патриархате конструктивно настроены перед собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы собор состоялся успешно», — написал Зоря на своей странице в Facebook.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Русской православной церкви. Кроме того, на Украине функционируют две непризнанные церковные структуры.

В середине октября синод Константинопольского патриархата отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Русской православной церкви. При этом Вселенский патриархат заявил о начале процесса предоставления автокефалии для непризнанных украинских церковных структур.