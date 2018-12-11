Сирия празднует год со дня разгрома ИГ: визит Путина на «Хмеймим» задал новое — мирное — направление

Прошел ровно год с момента первого и крайне знакового визита президента РФ Владимира Путина в Сирию. Именно тогда — 11 декабря 2017-го года — российский лидер, посетивший авиабазу «Хмеймим», официально объявил о разгроме «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) как квазиобразования, что было достигнуто в первую очередь благодаря усилиям ВКС России. Какие ключевые изменения произошли в САР с тех пор? Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Тогда год назад на российском аэродроме Владимира Путина встретили сирийский президент Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий группировкой вооруженных сил России в САР Сергей Суровикин. Во время выступления перед военнослужащими базы российский лидер распорядился о выводе части военного контингента из арабской республики, подчеркнув, что бойцы вернутся домой с победой.

ВКС РФ уничтожили наиболее крупную и боеспособную террористическую группировку в Сирии, и это, конечно, не могло не обойтись без потерь, заметил тогда Путин. Он подчеркнул, что родина никогда не забудет о павших в бою с исламистами воинах, отметив также, что потери все же не заставят Россию отступиться от борьбы с международным терроризмом, который угрожает не только САР или странам-соседям, но всей планете, и в том числе нам самим.

Прошедший год показал, что российский президент не отрекся от своих слов, заметил в интервью для ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. Авиация и военные советники РФ принимали активное участие в проведении и планировании освободительных операций в Восточной Гуте, в юго-западных провинциях Даръа и Эль-Кунейтра, к северу от Хомса и ряде других регионов.

«Сегодня, действительно, знаменательный день. ИГИЛ1 как псевдохалифат был разбит, и прилет президента РФ в САР год назад непосредственно подтвердил победу Сирийской арабской армии (САА) и наших ВКС. При этом Владимир Путин предупредил, что еще будут оставаться очаги сопротивления и что необходимо провести дозачистку некоторых районов от остатков разрозненных бандгрупп ИГ1. Боевые действия продолжались и против других — менее крупных — исламистских формирований. Важным этапом стала зачистка Восточной Гуты, которая явилась проверкой отношения всей общественности к событиям в Сирии, была химическая провокация, также Запад пытался осудить эту освободительную операцию», — напомнил наш собеседник.

В целом США и их союзники активизировались в рамках сопротивления успехам Москвы и Дамаска. Это продолжалось как на военном фронте, так и внутри процесса по налаживанию мирной жизни в Сирии, который в этот год заметно расширился и развился, во многом именно благодаря работе российских дипломатов.

«Все основные ресурсы САР и ее союзников после визита Путина и его слов нацелились на достижение окончательного перехода от войны к миру. С тех пор было сделано очень много в этом направлении. Ускорились процессы восстановления экономики и возвращения беженцев. Это было достигнуто, несмотря на давление Запада, не только препятствующего полной ликвидации террористов, но и затормаживающего мирное строительство», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на огромный прорыв как на поле боя, так и за столом переговоров, перед Дамаском все еще стоит ряд проблем. Что-то уже на пути к разрешению, как Идлиб, а что-то еще только предстоит. Но тот факт, что с появлением ВКС РФ «Исламское государство», захватившее к 2015-му году больше половины Сирии, повернуло вспять и затем целиком прекратило свое существование, безусловно, вселяет оптимизм, добавил Андрей Кошкин.

«Есть серьезное движение вперед по Идлибу, что стало возможным в рамках инициированного Россией Астанинского формата. Однако сейчас все очень не просто на севере САР, остаются серьезные недопонимания с вооруженными силами иностранных государств, действующими в арабской республике незаконно, и многое другое. Но этот год показал, что есть четко выверенное направление, которое приведет к урегулированию всех острых проблем, есть идти по пути коллективных усилий, предложенному российской стороной», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.