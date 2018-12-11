Гаджиев оценил шансы «Локомотива» в лигочемпионском матче с «Шальке»

Москва, 11 декабря. Бывший главный тренер «Анжи», «Сатурна», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шальке» примет «Локомотив».

«Думаю, что «Локомотиву», прежде всего, важно сыграть грамотно в обороне: аккуратнее, без ляпов всяких. В последних играх они пропускали мячи на ровном месте. Пропустишь — там (матч пройдет в Гельзенкирхене) будет сложно выигрывать. В атаке, мне кажется, у них получается: группа игроков квалифицированная, с мозгами. И последние матчи мы увидели хорошее взаимодействие между ними», — считает специалист.

По его мнению, в параллельном матче, от которого зависит судьба путевки российского клуба в Лигу Европы, не стоит ждать ожесточенной борьбы, ведь одна из команд уже решила свои задачи на текущей стадии турнира.

«У «Порту», безусловно, будет мотивация. Другое дело, будет ли она запредельной, которая, как правило, связана с какими-то решающими матчами — сказать сложно. Вряд ли ее стоит ждать, но в том, что «Порту» сыграет с «Галатасараем» максимально профессионально, сомневаться не приходится», — отметил тренер.

Он также оценил выступление «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

«Выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов нельзя считать успешным, но и провальным не назвал бы. В целом ряде матчей они выглядели достойно, их все время подводили ляпы. Вот с «Порту» играли нормально, были моменты, забить могли, но потом допустили грубую ошибку — потеряли мяч на своей половине поля в тот момент, когда собирались бежать в атаку», — заявил Гаджиев.

Матч между «Шальке» и «Локо» пройдет на «Фелтинс арене». Начало игры — в 20.55.