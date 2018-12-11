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Гаджиев оценил шансы «Локомотива» в лигочемпионском матче с «Шальке»

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Гаджиев оценил шансы «Локомотива» в лигочемпионском матче с «Шальке»

Москва, 11 декабря. Бывший главный тренер «Анжи», «Сатурна», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шальке» примет «Локомотив».

Гаджиев оценил шансы «Локомотива» в лигочемпионском матче с «Шальке»

«Думаю, что «Локомотиву», прежде всего, важно сыграть грамотно в обороне: аккуратнее, без ляпов всяких. В последних играх они пропускали мячи на ровном месте. Пропустишь — там (матч пройдет в Гельзенкирхене) будет сложно выигрывать. В атаке, мне кажется, у них получается: группа игроков квалифицированная, с мозгами. И последние матчи мы увидели хорошее взаимодействие между ними», — считает специалист.

По его мнению, в параллельном матче, от которого зависит судьба путевки российского клуба в Лигу Европы, не стоит ждать ожесточенной борьбы, ведь одна из команд уже решила свои задачи на текущей стадии турнира.

Гаджиев оценил шансы «Локомотива» в лигочемпионском матче с «Шальке»

«У «Порту», безусловно, будет мотивация. Другое дело, будет ли она запредельной, которая, как правило, связана с какими-то решающими матчами — сказать сложно. Вряд ли ее стоит ждать, но в том, что «Порту» сыграет с «Галатасараем» максимально профессионально, сомневаться не приходится», — отметил тренер.

Он также оценил выступление «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

«Выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов нельзя считать успешным, но и провальным не назвал бы. В целом ряде матчей они выглядели достойно, их все время подводили ляпы. Вот с «Порту» играли нормально, были моменты, забить могли, но потом допустили грубую ошибку — потеряли мяч на своей половине поля в тот момент, когда собирались бежать в атаку», — заявил Гаджиев.

Матч между «Шальке» и «Локо» пройдет на «Фелтинс арене». Начало игры — в 20.55.

Автор: Константин Тихов
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