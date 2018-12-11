ФСБ: более 230 террористов задержали в РФ в 2018 году | 11 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Более 230 террористов задержали в России в 2018 году — ФСБ Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали в России 236 членов террористических организаций в течение 2018 года. Также в стране была пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали совершить террористические акты на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, террористы планировали организовать теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставрополье. Также Бортников сообщил, что в этом году значительно уменьшилось число совершенных преступлений террористической направленности, сократилось количество террористических актов.

Сотни людей пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Москве Сотни людей пришли сегодня проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в возрасте 91 года в прошедшую субботу в Москве. Россияне несут цветы в Центральный дом журналистов. Среди них председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он отметил, что правозащитница посвятила свою жизнь служению людям, оказанию помощи тем, кому она была необходима. На церемонию прощания с Алексеевой приехал и президент России Владимир Путин. Члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко почтили память правозащитницы минутой молчания. Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице. Отметим, она написала свыше сотни работ по правам человека, была членом СПЧ, а также руководителем Московской Хельсинкской группы. Ее кандидатуру дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Турция создает новую базу в Черном море после инцидента в Керченском проливе Турецкие власти приступили к созданию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Как сообщают местные СМИ, новый военный объект будет расположен в районе населенного пункта Сюрмене, расположенного в сорока километрах от Трабзона. Планируется, что на военной базе нести службу будут 400 военнослужащих, а также работать около двухсот гражданских служащих. Анкара пошла на такую меру после сообщений в СМИ о планах Вашингтона отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента с ВМСУ в Азове. На данном этапе Турция располагает восемью военно-морскими базами в четырех морских акваториях.