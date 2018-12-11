Скучающий по борщу и московским пробкам Кураньи отреагировал на слова Уитни про женщин из РФ

Москва, 11 декабря. Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи рассказал о жизни в России, а также прокомментировал слова американского хоккеиста Райана Уитни о российских женщинах.

Бывший футболист признался, что жить в новых и даже непривычных условиях изначально тяжело. Однако позже, по его словам, Россия для него стала вторым домом.

Он также вспомнил историю про поездку на военную базу.

«В первые же дни мы всей командой поехали на базу подготовки военных, стреляли там по мишеням, изучали различные виды оружия. Я человек далекий от милитаризма, для меня это было странновато», — отметил Кураньи.

Кроме того, он сначала удивился вечным пробкам на московских дорогах, но позже влюбился в Россию, передает телеканал «360».

При этом экс-игрок «Динамо» в шутку рассказал, что вне России ему «не хватает борща».

Комментируя слова Райана Уитни о российских женщинах, которых экс-хоккеист счел «чернобыльскими уродинами», Кураньи заявил, что у него две версии произошедшего.

«Или его заперли в отеле и выпускали только для поездок на хоккей, или во время этой фразы рядом с ним стояла какая-то женщина, и в случае другого ответа вечер Уитни был бы безнадежно испорчен», — указал экс-игрок.

В середине ноября Уитни, защищавший в сезоне 2014-2015 цвета хоккейного «Сочи», позволил себе негативные высказывания о внешности российских женщин.