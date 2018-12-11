Роскомнадзор проверит, как Facebook и Twitter исполняют российские законы

Москва, 11 декабря. Роскомнадзор до конца года проверит социальные сети Facebook и Twitter на исполнение российского законодательства о локализации персональных данных пользователей, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, ведомство запросит от компаний информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

«Это достаточно простой процесс, мы запросим информацию. Мы эту ситуацию мониторим», — сказал Жаров.

При этом глава Роскомнадзора отметил, что пока у ведомства нет оснований полагать, что компании уже локализовали базу данных пользователей в России.

Напомним, в России с 2015 года действует закон о хранении персональных данных. Согласно законодательству, компании обязаны хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России.