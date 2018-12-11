Базы США в Европе нам тоже не по душе: в Совфеде отреагировали на слова Помпео о Ту-160

Москва, 11 декабря. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о перелете российских Ту-160 в Венесуэлу свидетельствует о негативном отношении Вашингтона к российско-венесуэльскому сотрудничеству. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических РФ накануне совершили перелет в Венесуэлу. Как сообщали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в пути их сопровождали дальнемагистральный самолет Ил-62, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. Кроме того, часть пути они следовали совместно с истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Самолеты дальней авиации осуществили полет по маршруту в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Во время перелета летчики ВКС преодолели свыше 10 тысяч километров. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в оборонном ведомстве.

«Важен сам факт перелета российских стратегических ракетоносцев в Венесуэлу, что в современных условиях не может быть не замечено. Не собираюсь делать из этого факта какие-то выводы. Могу только констатировать, что наша планета значительно теснее, чем кому-то кажется», — отметил Клинцевич, комментируя перелет российских Ту-160.

Глава дипломатического ведомства США Помпео впоследствии высказал свою позицию насчет перелета стратегических ракетоносцев ВКС РФ, назвав отправку Ту-160 в Венесуэлу «пустой тратой государственных средств». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отреагировал на слова Помпео о Ту-160.

«Что касается мнения американского госсекретаря Майкла Помпео, расценившего перелет как разбазаривание государственных средств, то таким образом он выразил отношение США к российско-венесуэльскому сотрудничеству: это сотрудничество им явно не нравится. Но наличие американских баз в Европе нам тоже не по душе», — констатировал Клинцевич.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление госсекретаря Соединенных Штатов, порекомендовав Помпео вспомнить, на что тратятся деньги американцев. Кроме того, Джабаров обратил внимание на то, что американский госсекретарь не имеет права давать какие-то советы и оценки на этот счет.