Ребенок пострадал в ДТП с маршруткой под Тулой

Тула, 11 декабря. Маршрутный автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ в Тульской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.

Утром вторника в службы спасения поступило сообщение об аварии на автодороге «Щекино-Ломинцево», где столкнулись два транспортных средства: «Газель Next» и ВАЗ-2114, которым управляла женщина. Пр предварительным данным, она не справилась с управлением, что и привело к столкновению.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Для ликвидации последствий привлекли восемь человек и две единицы техники от МЧС России.

#Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимали участие в ликвидации последствий #ДТП в Щекинском районе https://t.co/VggGDHtKJD — МЧС Тульская область (@prmchstula) 11 декабря 2018 г.

По словам Ярцева, женщину-водителя и получившего травмы ребенка госпитализировали, мальчик находится в тяжелом состоянии.

«Имеются сведения о еще четырех пострадавших — это в «Газели», — передает слова Ярцева РИА Новости.

Напомним, накануне два легковых автомобиля столкнулись на трассе недалеко от села Торы Тункинского района Бурятии. В результате аварии погибли пять человек. Федеральное агенство новостей опубликовало имена погибших и пострадавших.