Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин и Нетаньяху договорились о встрече представителей военных ведомств в Москве

109
0 Оставить комментарий

Путин и Нетаньяху договорились о встрече представителей военных ведомств в Москве

Москва, 11 декабря. По договоренности президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москве 12 декабря состоится встреча представителей военных ведомств стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Планируется обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирийской Арабской Республике», — рассказали в министерстве обороны России.

На переговорах представлять Россию будет заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, Тель-Авив отправил на встречу начальника оперативного управления израильского Генштаба генерал-майора Аарон Халива.  

Напомним, в субботу по инициативе Тель-Авива российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Речь, в частности, шла об операции армии Израиля на границе страны с Ливаном. 

Ранее Тель-Авив объявил о проведении масштабной операции на границе с Ливаном, заявленной целью которой является ликвидация тоннелей, построенных членами движения «Хезболла». 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.