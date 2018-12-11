Путин и Нетаньяху договорились о встрече представителей военных ведомств в Москве

Москва, 11 декабря. По договоренности президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москве 12 декабря состоится встреча представителей военных ведомств стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Планируется обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирийской Арабской Республике», — рассказали в министерстве обороны России.

На переговорах представлять Россию будет заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, Тель-Авив отправил на встречу начальника оперативного управления израильского Генштаба генерал-майора Аарон Халива.

Напомним, в субботу по инициативе Тель-Авива российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Речь, в частности, шла об операции армии Израиля на границе страны с Ливаном.

Ранее Тель-Авив объявил о проведении масштабной операции на границе с Ливаном, заявленной целью которой является ликвидация тоннелей, построенных членами движения «Хезболла».