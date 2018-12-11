Киев создает для себя препятствия: в ЛНР рассказали о влиянии военного положения Украины на минские соглашения

Луганск, 11 декабря. В период действия военного положения заблокированы любые политические механизмы разрешения конфликта в Донбассе. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел республики Владислав Дейнего, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В основе разрешения конфликта лежит децентрализация Украины с определением особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Правовой режим военного положения запрещает вносить изменения в Конституцию Украины, что делает реализацию условий минских договоренностей невозможной.

«Вопрос в том, собиралась ли Украина делать это в скором будущем, которое определяется периодом действия военного положения? Ну, это действительно вопрос правильный. У нас не было никаких надежд, что эти изменения будут приняты в эти 30 дней, когда действует правовой режим военного положения», — рассказал Владислав Дейнего.

Сам факт введения военного положения, считает Дейнего, показывает, что Украину ничуть не беспокоит одно обстоятельство: Киев создает для себя препятствия по выполнению обязательств в рамках минских соглашений. По мнению политика, это показывает истинные намерения украинского руководства: оно не собирается выполнять политическую часть своих обязательств и не видит проблемы в том, что реализации минских договоренностей препятствует военное положение.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников, в преддверии школьных каникул мы хотели бы получить от Украины гарантии, что Киев будет придерживаться режима прекращения огня. Украина заверяет, что военное положение не будет препятствием. Здесь наблюдается некоторый разрыв шаблона: Украина сама себе объявила войну, ввела военное положение и говорит, что это никоим образом не отразится на соблюдении режима прекращения огня на линии разграничения. Тогда то, о каких мотивах и каких причинах военного положения они говорят, нам абсолютно не понятно», — добавил Дейнего.

Также и.о. министра иностранных дел ЛНР рассказал, каковы перспективы подписания документа, предусматривающего ответственность сторон конфликта в Донбассе за нарушение режима прекращения огня.

«Мы рассчитываем добиться от Украины не только обязательств по очередному периоду режима прекращения огня, но и обязательств по части мер его обеспечения. Есть надежда, что мы сможем на следующей встрече подписать соответствующий документ. Украина заверяет нас, что подготовить это соглашение к следующей встрече возможно», — рассказал представитель ЛНР.

Однако, отметил Дейнего, пока неясно, насколько удастся реализовать данную инициативу на практике.

«Должен напомнить, что обсуждение такого документа начали еще в мае. Более полугода эти предложения просто оставались без внимания. Хотя инициатором подготовки таких мер по обеспечению режима прекращения огня выступали представители ОБСЕ. Они подали эту идею, дальше я со своим коллегой из ДНР — на тот момент это был Денис Пушилин — подготовили конкретные меры, направили их в адрес и украинской стороны, и посредников на минских переговорах. Нас поддержали. Россия, как посредник, поддержала полностью наши предложения, ОБСЕ приняла во внимание нашу инициативу и поддержала намерения установить меры по обеспечению режима прекращения огня. В течение полугода процесс был в вялотекущем состоянии, но осенью ОБСЕ приняла на себя задачу подготовить какой-то обобщенный проект. Украина направила свои предложения для рассмотрения в комплексе», — Дейнего.

Он также отметил, что сейчас есть черновой варианта проекта документа.