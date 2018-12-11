Сменивший бутсы на коньки Мостовой рассказал, какая игра проще

Москва, 11 декабря. Один из лидеров футбольной сборной России рубежа веков, звезда «Сельты», а ныне эксперт «Матч ТВ» Александр Мостовой рассказал, что как мог стать хоккеистом, а также признался, что сейчас на льду времени проводит едва ли не больше, чем на футбольном поле.

«В детстве у меня был выбор, чем заниматься, футболом или хоккеем. Мне казалось, что я одинаково успешно играл в оба вида спорта. Участвовал в турнирах «Золотая шайба» и могу сказать, что не раз получал приз лучшего игрока», — рассказал Мостовой в интервью газете «Вечерняя Москва».

Сейчас Мостовой выступает за любительскую команду «Ледяные волки», при этом в хоккей бывший атакующий полузащитник «Сельты» играет на позиции защитника. Мостовой считает, что играть в хоккей проще, чем в футбол.

«В прошлом сезоне команда, за которую я выступаю, стала лучшей в московском турнире... В футбол играть тяжелее, в этом я убежден», — отметил Мостовой.

Известный эксперт также рассказал, что находит в плотном графике время и на главную игру своей жизни. Мостовой помогает футбольной команды артистов.

«Пригласили друзья. Помогаю им в футболе, кстати, «КомАр» играет и в хоккей…» — сказал Мостовой.

Напомним, во второй половине 90-х Александр Мостовой считался одним из сильнейших российских футболистов, в течение долгого времени Мостовой выступал в испанской Ла Лиге, где за «Сельту» из Виго забил более 60 мячей.